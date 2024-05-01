П'ять років тому стався "апсет десятиліття" – найбільш неочікувана перемога у боксі. У 2019-му Енді Руїс технічним нокаутом переміг на той момент ще чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

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Руїс знову заговорив про реванш із Джошуа

За п'ять років багато чого змінилося: Джошуа встиг спочатку повернути собі вищевказані титули, а згодом програв їх українцеві Олександру Усику. Утім, Руїс сподівається спочатку взяти реванш в Ей Джея, а згодом знову стати чемпіоном світу.

"Я тут не для того, щоб погано говорити про будь-якого бійця. Я думаю, Джошуа робить свою справу, але тепер моя черга. Зараз я на 100% готовий.

Я думаю, в цьому суть: треба залишатися активним, зберігати послідовність і повернути собі пояси", – сказав Руїс.

До слова. Після двох поразок від Усика британець Ентоні Джошуа за 11 місяців здобув чотири перемоги, здолавши по черзі Джермейна Франкліна, Роберта Хеленіуса, Отто Валліна та Френсіса Нганну.