Надо было проиграть: украинский боксер Спирко отказался от боя с чемпионом мира
Источник:XSPORT
Непобедимый украинский боксер Александр Спирко рассказал, что получал предложение сразиться с чемпионом мира. Соперником украинца мог стать британец Лиам Смит.
Спирко: Все закончилось на переговорах
Смит завоевал титул WBO в октябре 2015 года, когда Спирко в декабре того же года провел последний бой до перерыва в 6 лет. Александр рассказал, что вел переговоры со Смитом.
К теме Мать моего ребенка написала отказ от материнства, – украинский экс-чемпион о паузе в боксе
Было предложение отбоксировать против Лиама Смита. Он был чемпионом мира в 69 килограммах. Мы даже ездили в Лондон на переговоры. Но нам не подошли условия,
– сказал Спирко.
Украинец объяснил, что отказался от поединка из-за того, что его нужно было проиграть.
"Вся видимость создавалась, что это бой под слив. Что нужно поехать проиграть. Поэтому на переговорах все закончилось", – резюмировал Спирко.
Кто такой Александр Спирко
- Украинский боксер вернулся в бокс после шести лет перерыва. В Броварах Спирко одержал победу в бою против Евгения Кондратенко.
- Александр выступает в первой средней весовой категории. Спирко – бывший лидер рейтинга WBO.
- Украинец – бывший чемпион мира по версиям WBC, IBO и IBF среди молодежи
- На профи-ринге он одержал 21 победу подряд. В его активе 12 побед нокаутом.