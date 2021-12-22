Надо было проиграть: украинский боксер Спирко отказался от боя с чемпионом мира

Непобедимый украинский боксер Александр Спирко рассказал, что получал предложение сразиться с чемпионом мира. Соперником украинца мог стать британец Лиам Смит.

Спирко: Все закончилось на переговорах

Смит завоевал титул WBO в октябре 2015 года, когда Спирко в декабре того же года провел последний бой до перерыва в 6 лет. Александр рассказал, что вел переговоры со Смитом.

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Было предложение отбоксировать против Лиама Смита. Он был чемпионом мира в 69 килограммах. Мы даже ездили в Лондон на переговоры. Но нам не подошли условия,

– сказал Спирко.

Украинец объяснил, что отказался от поединка из-за того, что его нужно было проиграть.

"Вся видимость создавалась, что это бой под слив. Что нужно поехать проиграть. Поэтому на переговорах все закончилось", – резюмировал Спирко.

Кто такой Александр Спирко