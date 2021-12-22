Спірко: Все закінчилося на переговорах

Сміт завоював титул WBO у жовтні 2015 року, коли Спірко у грудні того ж року провів останній бій до перерви у 6 років. Олександр розповів, що вів переговори зі Смітом.

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Була пропозиція відбоксувати проти Ліама Сміта. Він був чемпіоном світу у 69 кілограмах. Ми навіть їздили до Лондона на переговори. Але нам не підійшли умови,

– сказав Спірко.

Українець пояснив, що відмовився від поєдинку через те, що його потрібно було програти.

"Уся видимість створювалася, що то бій під злив. Що треба поїхати програти. Отже, на переговорах все закінчилося", – резюмував Спірко.

Хто такий Олександр Спірко