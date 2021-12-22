Спирко: Пауза не через войну

Дончанин Спирко вернулся в ринг 18-го декабря, одержав победу против Евгения Кондратенко. Боксер заверил, что пауза в боксе не была вызвана войной на востоке Украины.

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Нет, пауза не из-за войны произошла. В общем не из-за этого. Я после ее начала ездил несколько раз в Донецк. Там жизнь на 20 лет назад пошла. Иначе все стало. Сейчас я живу в Киеве,

– сказал Александр.

Спирко рассказал, что у него родился сын, после чего ему пришлось временно завязать с боксом. Он отметил, что воспитывает сына с отцом, ведь биологическая мать отказалась от ребенка.

"У нас семья неполная, поэтому мы с моим отцом занимались моим сыном. Его мать, она родила и отказалась от ребенка. Она не хотела его вообще рожать. Так получилось, что девочка забеременела. Ей было 20 лет. Она неделю побыла с ним и написала отказ от материнства", – рассказал Спирко.

Александр признался, что постоянно думал о возвращении на профессиональный ринг.

У меня не было такого, чтобы я принимал решение уходить. Я все время думал, что вот-вот вернусь, все начнется заново. Я не прекращал, не думал, что больше боксировать не буду – знал, что рано или поздно еще будем боксировать. Скучал по боксу, понимал, что самое ценное идет – время. Это мне не нравилось. Но если так, то значит так,

– резюмировал Спирко.

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