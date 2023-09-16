Одолели дуэт с россиянкой в финале: Киченок вместе с немкой выиграла парный турнир в Японии

Надежда Киченок смогла тотально торжествовать на международных соревнованиях. В решающей битве украинка одолела представительницу страны-агрессора.

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Анна Калинская (Россия) / Юлия Путинцева (Казахстан) – 2:0 (7:6, 6:3)

Надежда Киченок и Анна-Ленна Фридзам встретились в финале японского турнира с дуэтом, который формируют Анна Калиниска и Юлия Путовцева. Украинско-немецкий тандем оказался сильнее российско-казахской пары, пишет 24 Канал.

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Собирает парные трофеи

Надежда Киченок и Анна-Ленна Фридзам прекрасно выступили в парном разряде Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – WTA 250. Украинка и немка преодолели долгий путь, чтобы добраться до решающего поединка в Осаке. В финале Киченок и Фридзам ждали россиянка Анна Калинская и ее спутница из Кахастана Юлия Путинцева.

Игра за чемпионство была очень напряженной, а еще и огня в поединок добавляло гражданство соперницы украинки. Первый сет показался чрезвычайно интригующим, поскольку все дошло до тай-брейка. Но вот украинско-немецкий тандем выиграл победу, а впоследствии уверенно забрал себе титул чемпиона японских соревнований. Стоит отметить, что в ходе встречи Киченок и Фридзам совершили 1 эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали лишь 4 из 14 брейк-пойнтов.

Надежда Киченок и Анна-Ленна Фридзам с трофеем / инстаграм украинки

Интересно также то, что победа в Осаке принесла уже девятый трофей в парном разряде для украинки. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам провели уже четвертый общий турнир в этом году. Ранее теннисистки выступали бок о бок на соревнованиях в австрийском Линце, американском Остине (дошли до полуфинала) и на Открытом чемпионате Франции, однако одержали победу смогли только в Японии.

Путь украинско-немецкого тандема к триумфу в Осаке