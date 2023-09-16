Надія Кіченок (Україна) / Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) – Ганна Калінська (Росія) / Юлія Путінцева (Казахстан) – 2:0 (7:6, 6:3)

Надія Кіченок та Анна-Ленна Фрідзам зустрілись у фіналі японського турніру із дуетом, який формують Ганна Калініська та Юлія Путівцева. Українсько-німецький тандем виявся сильнішим за російсько-казахську пару, пише 24 Канал.

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Збирає парні трофеї

Надія Кіченок та Анна-Ленна Фрідзам прекрасно виступили в парному розряді Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – WTA 250. Українка та німкеня подолали довгий шлях, аби добратися до вирішального поєдинку в Осаці. У фіналі на Кіченок та Фрідзам чекали росіянка Ганна Калінська та її супутниця із Кахастану Юлія Путінцева.

Гра за чемпіонство було надзвичайно напружено, а ще й вогню в поєдинок додавало громадянство суперниці українки. Перший сет видався надзвичайно інтригуючим, оскільки все дійшло до тай-брейку. Та от українсько-німецький тандему вигриз перемогу, а згодом впевнено забрав собі титул чемпіона японських змагань. Варто відзначити, що протягом зустрічі Кіченок та Фрідзам зробили 1 ейс, припустилися двох подвійних помилок та реалізували лише 4 з 14 брейк-пойнтів.

Надія Кіченок та Анна-Ленна Фрідзам з трофеєм / інстаграм українки

Цікавим також є те, що перемога в Осаці принесла уже дев'ятий трофей у парному розряді для українки. Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам провели уже четвертий спільний турнір у цьому році. Раніше тенісистки виступали пліч-о-пліч на змаганнях у австрійському Лінці, американському Остіні (дійшли до півфіналу) та на Відкритому чемпіонаті Франції, проте здобули перемогу змогли тільки у Японії.

Шлях українсько-німецького тандему до тріумфу в Осаці