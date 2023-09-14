Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Нацуми Кавагути / Момоко Кобори (Япония) – 2:0 (6:4, 6:3)

Надежда Киченок, выступающая в паре с немкой Анной-Леной Фридзам, смогла одолеть дуэт, который формируют японки Нацуми Кавагути и Момоко Кобори в четвертьфинале соревнований в Осаке (Япония). Украинка и представительница Германии уже хорошо знают друг друга, пишет 24 Канал.

Достойно внимания В шаге от очной встречи: Калинина и Костюк синхронно вылетели из турнира WTA500

Прыгать выше головы

Надежда Киченок и Анна-Дена Фридзам принимают участие в парном разряде Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – WTA 250. Украинский немецкий дуэт в четвертьфинале международного первенства сошелся в битве с японскими теннисистками Нацуми Кавагути и Момоко Кобори. Хозяйки турнира не принесли лишних трудностей для Киченок и ее спутницы, поскольку будущие триумфаторки смогли одержать уверенную победу 2:0 (6:4, 6:3).

Следует отметить, что матч четвертьфинальный поединок длился 1 час 21 минуту. За это время украинско-немецкий дуэт трижды подал навылет, допустил четырех двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Также интересно, что Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам проводят четвертый совместный турнир в этом году. Ранее теннисистки выступали бок о бок на соревнованиях в австрийском Линце, американском Остине (дошли до полуфинала) и на Открытом чемпионате Франции.

Любопытно. В преддверии встречи с японками в Осаке украинско-немецкий дуэт в непростой встрече преодолел пару британок, которую формировали Алисия Барнетт и Оливия Николлз со счетом 2:1 (6:2, 3:6, 11:9) в 1/8 финала японских соревнований.

В полуфинале Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам сойдутся в битве с представительницами Мексики и Греции, а именно с Фернандой Контрерас Гомес и Деспиной Папамихаил соответственно. Турнир в Осаке продлится до 17 сентября, а призовой фонд международного первенства в Японии составляет около 300 тысяч долларов.