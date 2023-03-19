Дебютное ценное достижение: Надежда Гапатин завоевала "серебро" на Кубке Европы по сноубордингу

Украинская спортсменка завоевала свою первую медаль на уровне Кубка Европы. Гапатин немного не хватило, чтобы завоевать "золото" соревнований.

Надежда Гапатин завоевала "серебро" на Кубке Европы по сноубордингу в параллельном слаломе. В мужских соревнованиях украинцы обошлись без призовых мест. 24 канал.

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Украинская сноубордистка завоевала первую медаль в своей карьере на уровне Кубка Европы. Надежда добилась этого в параллельном слаломе на этапе в итальянском Рачинесе. Гапатин в первый соревновательный день дошла до Большого финала. В решающем заезде Надежда уступила 0,33 секунды Пии Шеффманн, представлявшей Австрию. Таким образом, украинка получила серебро и завоевала вторую медаль в сезоне. До этого 19-летняя сноубордистка стала третьей на Универсиаде в Лейк-Плейсиде.

лучший результат среди мужчин в параллельном слаломе на этапе в Италии показал Василий Кашелюк, закончивший соревнование на шестой позиции.

Надежда Гапатин на пьедестале почета / НОК

Выступления украинки на Кубке Европы