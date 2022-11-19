Безумные решения Владимира Путина забросили российский спорт в выгребную яму и сделали из России изгнанника в спортивном мире. Но россияне продолжают жить в "розовых очках" и надеяться на чудо.

Интересно узнать "А что случилось": Россия может выйти из УЕФА ради выступлений на международном уровне

Леонов: Пока нам никаких вопросов и запросов не поступало

После чего появилась информация, что у России заберут право на проведение Суперкубка УЕФА-2023, который должен пройти на стадионе "АК Барс Арене" в Казани.

Россияне еще надеются, что смогут провести престижный матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что они не получали никаких запросов по Суперкубку УЕФА.

Пока нам никаких вопросов и запросов не поступало, будем смотреть в динамике. Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдет нам навстречу. Возможно, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Суперкубок. Повторю, никаких официальных заявлений о том, что он упраздняется или переносится, у нас нет,

– сказал Леонов.

Напомним, что Россия готова выйти из УЕФА ради продолжения выступлений на международной арене.

Обратите внимание! Матч за Суперкубок УЕФА должен пройти 16 августа 2023 года.