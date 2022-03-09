Надеюсь, что ближайшие соратники съедят его заживо, – Дитятьев о безумных действиях Путина

Россия 24 февраля начала войну в Украине. Украинский защитник Краковии Алексей Детятьев надеется, что в ближайшее время Владимира Путина уберет кто-нибудь из окружения кремлевского руководителя.

Детятьев: Я думаю, его вынесут сами свои же

Украинский центрбек Краковии выразил свое мнение о Владимире Путине. Алексей Детятьев не хочет долго говорить и надеется только на одно.

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Что бы я хотел пожелать х**лу? Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут сами свои. То, что он делает, и санкции, налагаемые на его окружение, на простых россиян… "За" они или "против" – пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его заживо,

– рассказал Детятьев.

Отметим, что последним украинским клубом Алексея Детятьева стали львовские Карпаты, где он в 2017 году перешел в Краковию. Недавно польский клуб пополнился еще одним украинцем – Евгением Коноплянкой.

В сезоне-2021/2022 Детятьев провел в футболке Краковии 12 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Его соглашение с поляками рассчитано до конца июня 2022 года.

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