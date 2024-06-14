Попереду на тенісистів очікує 2 великі турніри – Вімблдон та Олімпіада. Зірковий іспанець повідомив, що зіграє тільки на одному з них.

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Що обрав Надаль

Напередодні іспанська федерація тенісу офіційно оголосила, що Рафаель Надаль зіграє на Іграх-2024 у Парижі. Він виступить не тільки в одиночному, а й парному розряді – партнером 38-річного тенісиста стане друга ракетка світу Карлос Алькарас.

Після цього Рафаель Надаль у своїх соцмережах оголосив, що не гратиме на Вімблдоні-2024. Він пояснив своє рішення турботою про здоров'я, адже йому складно змінювати покриття

Ми переконані, що для мого тіла найкраще рішення – не змінювати покриття та продовжувати змагатися на ґрунті до Олімпіади. Прикро, що цього року я не зможу прожити чудову атмосферу цього надзвичайного турніру, який завжди буде в моєму серці, та бути поруч з британськими фанами, що завжди надавали мені прекрасну підтримку,

– заявив Надаль.

Зазначимо, що іспанець втретє за останні чотири сезони пропускатиме трав'яний "мейджор", де він двічі ставав чемпіоном (2008, 2010) та ще тричі був фіналістом.

Важливо. Майбутній Вімблдон стане першим турніром серії Grand Slam за 25 років, в якому не візьме участь жоден представник Великої трійки (Роджер Федерер уже завершив кар'єру, а Новак Джокович пропустить його через травму).

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться на ґрунтових кортах Ролан Гаррос. Рафаель Надаль є 14-разовим переможцем Відкритого чемпіонату Франції.