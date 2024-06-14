Попереду на тенісистів очікує 2 великі турніри – Вімблдон та Олімпіада. Зірковий іспанець повідомив, що зіграє тільки на одному з них.
Читайте також Вімблдон без головної зірки: Джокович пропустить турнір через травму
Що обрав Надаль
Напередодні іспанська федерація тенісу офіційно оголосила, що Рафаель Надаль зіграє на Іграх-2024 у Парижі. Він виступить не тільки в одиночному, а й парному розряді – партнером 38-річного тенісиста стане друга ракетка світу Карлос Алькарас.
Після цього Рафаель Надаль у своїх соцмережах оголосив, що не гратиме на Вімблдоні-2024. Він пояснив своє рішення турботою про здоров'я, адже йому складно змінювати покриття
Ми переконані, що для мого тіла найкраще рішення – не змінювати покриття та продовжувати змагатися на ґрунті до Олімпіади. Прикро, що цього року я не зможу прожити чудову атмосферу цього надзвичайного турніру, який завжди буде в моєму серці, та бути поруч з британськими фанами, що завжди надавали мені прекрасну підтримку,
– заявив Надаль.
Зазначимо, що іспанець втретє за останні чотири сезони пропускатиме трав'яний "мейджор", де він двічі ставав чемпіоном (2008, 2010) та ще тричі був фіналістом.
Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться на ґрунтових кортах Ролан Гаррос. Рафаель Надаль є 14-разовим переможцем Відкритого чемпіонату Франції.