Король грунта возвращается: Надаль назвал турнир, на котором сыграет впервые после годовой паузы
Источник:Твиттер Рафаэля Надаля
Один из величайших теннисистов в истории Рафаэль Надаль с января 2023 года не участвовал в соревнованиях из-за травмы. В последний раз он играл на Australian Open, где во втором круге уступил американцу Маккензи Макдональду.
С этого времени Рафаэль Надаль восстанавливался от травм и даже анонсировал завершение карьеры после сезона-2024. Испанец оставил шанс, что это неокончательное решение, однако его план выглядел именно так.
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Надаль возвращается в Тур
Однако для фанатов Рафы и всех ценителей тенниса появились замечательные новости. Надаль наконец-то восстановился от повреждения и готов вернуться на корт.
Бывший лидер мирового рейтинга опубликовал видео, в котором рассказал, какой турнир станет первым для него после продолжительной паузы. Долгожданное возвращение состоится на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене.
После года вне соревнований пришло время вернуться на корт. Я сыграю в Брисбене в первую неделю января 2024 года. Увидимся там,
– заявил Надаль.
Смотрите видео из обращением Рафаэля Надаля
Отметим, что соревнования в Брисбене пройдут с 1 по 7 января. Призовой фонд составляет чуть больше 2 миллионов долларов.Интересно. В начале лета 2023 года Рафаэль Надаль впервые за 20 лет выбыл из топ-100 мирового рейтинга ATP. Сейчас звездный испанец занимает 663 место. Он является самым титулованным теннисистом в истории Ролан Гаррос, который выигрывал 14 раз в одиночном разряде.