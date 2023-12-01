З того часу Рафаель Надаль відновлювався від травм та навіть анонсував завершення кар'єри після сезону-2024. Іспанець залишив шанс, що це неостаточне рішення, проте його план виглядав саме так
До теми Наступний сезон стане останнім у професійному турі: Надаль анонсував завершення кар'єри
Надаль повертається в Тур
Проте наразі для фанатів Рафи та всіх поціновувачів тенісу з'явилися чудові новини. Надаль нарешті відновився від ушкодження та готовий повернутися на корт.
Колишній лідер світового рейтингу опублікував відео, у якому розповів, який турнір стане першим для нього після тривалої паузи. Довгоочікуване повернення відбудеться на хардовому турнірі ATP 250 у Брісбені.
Після року поза змаганнями прийшов час повернутися на корт. Я зіграю в Брісбені в перший тиждень січня 2024 року. Побачимося там,
– заявив Надаль.
Дивіться відео зі зверненням Рафаеля Надаля
Зазначимо, що змагання в Брісбені відбудуться з 1 до 7 січня. Призовий фонд складає трішки більше, ніж 2 мільйони доларів.