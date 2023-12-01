З того часу Рафаель Надаль відновлювався від травм та навіть анонсував завершення кар'єри після сезону-2024. Іспанець залишив шанс, що це неостаточне рішення, проте його план виглядав саме так

До теми Наступний сезон стане останнім у професійному турі: Надаль анонсував завершення кар'єри

Надаль повертається в Тур

Проте наразі для фанатів Рафи та всіх поціновувачів тенісу з'явилися чудові новини. Надаль нарешті відновився від ушкодження та готовий повернутися на корт.

Колишній лідер світового рейтингу опублікував відео, у якому розповів, який турнір стане першим для нього після тривалої паузи. Довгоочікуване повернення відбудеться на хардовому турнірі ATP 250 у Брісбені.

Після року поза змаганнями прийшов час повернутися на корт. Я зіграю в Брісбені в перший тиждень січня 2024 року. Побачимося там,

– заявив Надаль.

Дивіться відео зі зверненням Рафаеля Надаля

Зазначимо, що змагання в Брісбені відбудуться з 1 до 7 січня. Призовий фонд складає трішки більше, ніж 2 мільйони доларів.

Цікаво. На початку літа 2023 року Рафаель Надаль вперше за 20 років вибув із топ-100 світового рейтингу ATP. Наразі зірковий іспанець посідає 663-тє місце. Він є найтитулованішим тенісистом в історії Ролан Гаррос, який вигравав 14 разів в одиночному розряді.