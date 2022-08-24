Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу, – Усик

Украинский боксер Александр Усик записал поздравления по случаю Дня Независимости Украины.

Александр Усик опубликовал видео с приветствием у себя в инстаграме.

"Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу. Они говорят, что это невозможно. Мы не верим тем словам. Небесам Мы верим, Слава Украине", – говорится в описании к видео.

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В самом видео Усик поздравил Украину с Днем Независимости.

"Украина, родная, с Днем Независимости. Процветание тебе, силы и радости. Ты процветаешь и ты будешь процветать, потому что у тебя есть народ, который борется за тебя, который не жалеет своей жизни", – заявил Усик.

Также он поздравил всех украинцев.

"Каждому украинцу хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость, и мы будем продолжать это. А пока бьется наше сердце, слава Богу за все. Слава Украине! С Днем Независимости Украины!", – сказал Усик.