Из Украины убегают в Россию: на зимних сборах команды наиграли много договорных матчей

Подготовительный период к сезону некоторые команды провели с большой пользой. Ряд клубов "грязным" путем позволил другим заработать на себе.

Глава Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранко сделал неожиданное заявление. Итальянец заявил, что на зимнем собрании было сыграно более 30 договорных поединков.

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Франческо Баранко рассказал о подготовительных поединках, которые команды проводили на территории Кипра и Турции. Итальянец опирается на исследования представителей УАФ. Также глава Комитета по этике и честной игре УАФ определил виновников договорных поединков.

К сожалению, среди этих матчей есть и такие, которые играют "на контору". По крайней мере, об этом можно говорить, опираясь на мониторинг представителей УАФ. На основании этих данных можно говорить в общей сложности более 30 матчей с высокой вероятностью манипуляций. В таких матчах принимают участие клубы из разных стран. Часто они организуются очень быстро, не анонсируются и проводятся за закрытыми дверями, а единственными зрителями являются агенты и скауты. Последние являются необходимой частью манипуляций, потому что дают возможность делать ставки по всему миру на матчи без какой-либо спортивной ценности. Можно говорить с высокой долей вероятности, что в этом году во многих матчах ключом к манипуляциям могли быть арбитры,

– рассказал Баранко.

Также председатель Комитета по этике и честной игре УАФ рассказал об участии россиян и команд в договорных поединках. Баранко отметил, что деятели, распространявшие "грязное" дело в Украине, активно сбегают в Россию, где им не грозит жесткое наказание за такие махинации.

Стоит отметить, что в то время как в Украине пытаются сделать все, чтобы защититься от футбольной онкологии, какова договорные поединки, российские команды являются активными участниками матчей-призраков и договорных матчей. Показательно, что украинский футболист, дисквалифицированный в Украине за договорные матчи, сейчас ждет очередной дисквалификации потому, что сейчас является игроком одной из таких российских команд. Его ФК Факел (Воронеж) является участником большого количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию,

– рассказал Баранко.

Напомним, что Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением об отстранении российских команд даже от товарищеских матчей.