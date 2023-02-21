Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка зробив несподівану заяву. Італієць заявив, що на зимовихзборах було зіграно понад 30 договірних поєдинків.

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Франческо Баранка розповів про підготовчі поєдинки, які команди проводили на теренах Кіпру та Туреччини. Італієць опирається на дослідження представників УАФ. Також голова Комітету з етики та чесної гри УАФ визначив винуватців договірних поєдинків.

На жаль, серед цих матчів є й такі, які граються "на контору". Принаймні про це можна говорити, спираючись на моніторинг представників УАФ. На підставі цих даних можна говорити загалом про понад 30 матчів із високою ймовірністю маніпуляцій. У таких матчах беруть участь клуби з різних країн. Часто вони організовуються дуже швидко, не анонсуються й проводяться за зачиненими дверима, а єдиними глядачами є агенти і бетінгові скаути. Останні є необхідною частиною маніпуляцій, бо дають можливість робити ставки по всьому світу на матчі без будь-якої спортивної цінності. Можна говорити з високою долею ймовірності, що цього року в багатьох матчах ключем до маніпуляцій могли бути арбітри,

– розповів Баранка.

Також голова Комітету з етики та чесної гри УАФ розповів про участь росіян та тамтешніх команд у договірних поєдинках. Баранка зазначив, що діячі, які розповсюджували "грязну" справу в Україні, активно тікають до Росії, де їм не загрожує жорстке покарання за такі махінації.

Варто відзначити, що тоді як в Україні намагаються зробити все, щоб захиститися від футбольної онкології, якою є договірні поєдинки, російські команди є активними учасниками матчів-привидів та договірних матчів. Показово, що український футболіст, який був дискваліфікований в Україні за договірні матчі, зараз чекає чергової дискваліфікації тому, що наразі є гравцем однієї з таких російських команд. Його ФК Факел (Воронеж) є учасником значної кількості підозрілих матчів. Можемо констатувати, що футбольні шахраї з України переїжджають до Росії,

– розповів Баранка.

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу виступила з офіційної заявою щодо відсторонення російських команд навіть від товариських матчів.