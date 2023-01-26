Зимне-летние параллели: на Универсиаде-2025 может дебютировать снежный волейбол
Источник:Inside The Games
Зимнюю Универсиаду-2025 ждут определенные нововедения. Организаторы соревнований рассматривают вариант ведения программы снежного волейбола.
Снежный волейбол стремительно набирает популярность и заинтересованность в Италии. Поэтому именно этот вид спорта рассматривается, как вариант для Универсиады-2025, которая пройдет в Турине.
Достойно внимания Вне здравого смысла: Россия и Беларусь получили приглашение на участие в Азиатских играх
Вице-президент организационного комитета Универсиады-2025 Риккардо д'Эличио "двумя руками" за такое нововедение.
Снежный волейбол набирает популярность. Думаем провести соревнования в Бардонеккьи, там же, где и горные лыжи, фристайл и сноуборд. Мы уже говорили с организацией, которая развивает снежный волейбол – они сказали, что готовы. FISU также заинтересована в этом виде,
– рассказал вице-президент.
Также на зимней Универсиаде-2025 шанс дебютировать имеют пара-горные лыжи и пара-горные гонки.
Привлечение снежного волейбола к соревнованиям
- Этот вид спорта уже был демонстрационным на Зимних Олимийских играх-2018.
- Также привлекался на юношеских зимних Олимпийских играх-2022.