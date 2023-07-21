Оккупанты унесли жизнь чемпиона Украины по академической гребле Кириченко
Украинский спорт снова переживает горькую потерю. На войне против России погиб чемпион Украины по академической гребле Андрей Кириченко.
21 июля Федерация академической гребли Украины сообщила печальное известие о гибели Андрей Кириченко. Хотя сердце украинского защитника перестало биться еще 15 июля.
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Семья академической гребли в скорби
Украинский спортсмен в прошлом и защитник страны с позывным "Керя" погиб в Донецкой области. Теперь Кириченко навсегда 40 лет. У него остались жена и три сына, которые пошли по стопам отца и занимаются академической гребле.
Отметим, что бывший спортсмен отправился защищать родную землю после начала полномасштабного вторжения России.Обратите внимание! Семье погибшего Героя Украины нужна помощь. Реквизиты карты жены Андрея Кириченко: 5355572252796352 (Ирина Полушко)
Прощание с Андреем состоится 22 июля в Каменском в 13:00 (в Казацкой церкви, улица Скалика 34).
Что известно о погибшем Андрее Кириченко
- В 2011 году Андрей Кириченко принимал участие в юниорском чемпионате мира.
- Андрей Кириченко становился чемпионом страны и навеки остался мастером спорта Украины по академической гребле.
К сожалению, из-за полномасштабного вторжения в Украину запустили специальный сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла Россия.