21 июля Федерация академической гребли Украины сообщила печальное известие о гибели Андрей Кириченко. Хотя сердце украинского защитника перестало биться еще 15 июля.

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Семья академической гребли в скорби

Украинский спортсмен в прошлом и защитник страны с позывным "Керя" погиб в Донецкой области. Теперь Кириченко навсегда 40 лет. У него остались жена и три сына, которые пошли по стопам отца и занимаются академической гребле.

Отметим, что бывший спортсмен отправился защищать родную землю после начала полномасштабного вторжения России.

Обратите внимание! Семье погибшего Героя Украины нужна помощь. Реквизиты карты жены Андрея Кириченко: 5355572252796352 (Ирина Полушко)

Прощание с Андреем состоится 22 июля в Каменском в 13:00 (в Казацкой церкви, улица Скалика 34).

Что известно о погибшем Андрее Кириченко

В 2011 году Андрей Кириченко принимал участие в юниорском чемпионате мира.

Андрей Кириченко становился чемпионом страны и навеки остался мастером спорта Украины по академической гребле.

К сожалению, из-за полномасштабного вторжения в Украину запустили специальный сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла Россия.