На войне с Россией погиб Сергей Удовкин. Герой Украины – бывший судья Международной федерации тенниса.

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Вечная память

Сергей отдал свою жизнь за судьбу и свободу нашего государства. Стоит отметить, что Удовкин родился в 1982 году в Азербайджане, но в результате войны в Нагорном Карабахе переехал в Донецк, где увлекся теннисом и стал судьей международного уровня. К тому же, герой занимал должность исполнительного директора отделения Федерации тенниса Украины в Донецкой области.

Удовкин стал ветераном войны еще до полномасштабного вторжения. С началом российско-украинской войны в 2014 году Сергей встал на защиту Украины, после чего отказался от статуса судьи ITF с "Белым значком". Погиб Сергей 25 сентября в возрасте 41 года. У Удовкина остались жена, дочь и сын.

Большой теннис Украины.