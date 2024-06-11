"Это бандитизм": на польском телевидении звезду сборной Украины назвали "бараном"

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу провела в Варшаве контрольный матч с Польшей. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Впоследствии на одном из польских телеканалов обсуждали игру, в которой несколько игроков сборной Польши получили повреждения. За один из эпизодов в студии жестко прошлись по Руслану Малиновскому.

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Польский комментатор разнес Малиновского

Все из-за момента в начале второго тайма, когда полузащитник Дженоа брутально атаковал Кацпера Урбанского. За тот фол украинец сразу получил желтую карточку, а польского игрока через 5 минут заменили.

Этот эпизод возмутил бывшего тренера, а ныне комментатора Роберта Подолинского. Он обвинил Руслана Малиновского в неоправданной агрессии, при этом высказался достаточно в некорректном стиле.

"Подкат Малиновского против Урбанского – это бандитизм. Если хочешь что-то доказать парню, то отбери у него мяч, а не крутись как баран на гриле. Такой прыжок двумя ногами – это катастрофа.

Урбанский финтами несколько раз поймал Малиновского, и тот крутился как баран на гриле. Это было очень приятно. Первый тайм – хороший, товарищеский матч. Украинцы увидели, что мы не позволяем забрать мяч, не даем им поиграть в футбол, и начали действовать агрессивнее. Мне не нравится такой подход", – заявил Подолинский.

. В матче против сборной Украины в составе Польши травму получил также Аркадиуш Милик, из-за которой пропустит Евро-2024 . Уже после этого у поляков ситуация значительно ухудшилась с форвардами, ведь в поединке с Турцией травмировался Роберт Левандовски и Кароль Свидерски.

Напомним, что сборная Польши на Евро-2024 попала в группу D. Она сыграет первый матч 16 июня против Нидерландов. Также с ними в квартете будут соревноваться Австрия и Франция.