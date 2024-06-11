Згодом на одному з польських телеканалів обговорювали гру, в якій декілька гравців збірної Польщі отримали пошкодження. За один з епізодів у студії жорстко пройшлися по Руслану Маліновському.

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Польський коментатор розніс Маліновського

Усе через момент на початку другого тайму, коли півзахисник Дженоа брутально атакував Кацпера Урбанского. За той фол українець одразу отримав жовту картку, а польського гравця через 5 хвилин замінили.

Цей епізод обурив колишнього тренера, а нині коментатора Роберта Подолінского. Він звинуватив Руслана Маліновського в невиправданій агресії, при цьому висловився досить у некоректному стилі.

"Підкат Маліновського проти Урбанского – це бандитизм. Якщо хочеш щось довести хлопцю, то відбери в нього м'яч, а не крутися наче баран на грилі. Такий стрибок двома ногами – це катастрофа.

Урбанский фінтами кілька разів піймав Маліновського, і той крутився наче баран на грилі. Це було дуже приємно. Перший тайм – хороший, товариський матч. Українці побачили, що ми не дозволяємо забрати мʼяч, не даємо їм побавитися у футбол, і почали діяти агресивніше. Мені не подобається такий підхід", – заявив Подолінский.

До слова. У матчі проти збірної України у складі Польщі травму отримав також Аркадіуш Мілік, через яку пропустить Євро-2024. Вже після цього у поляків ситуація значно погіршилася з форвардами, адже в поєдинку з Туреччиною травмувався Роберт Левандовський і Кароль Свідерський.

Нагадаємо, що збірна Польщі на Євро-2024 потрапила у групу D. Вона зіграє перший матч 16 червня проти Нідерландів. Також з ними у квартеті змагатимуться Австрія та Франція.