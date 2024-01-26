Навсегда в строю: на фронте погиб известный фанат Динамо Дмитрий Иванов

Страна-оккупант продолжает уносить жизни лучших и самых смелых украинцев. В этот раз горе постигло динамовскую семью.

Фанатский сектор "бело-синих" на небе пополнился еще одним Героем Украины. На щите с передовой вернулся известный болельщик киевлян Дмитрий Иванов.

Читайте также "Человек с большой буквы": в боях за Украину погиб воспитанник киевского Динамо Сергей Рожок

Трагическая новость для спортивного сообщества

Воин защищал родную страну от захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения. Дмитрий был добровольцем в составе 112 бригады 126 батальона ТрО ВСУ.

Сначала Иванов защищал Киев, а после деоккупации родной области до последнего выполнял боевые задания на Донбассе. Героически погиб 23 января, спасая побратима.

Дмитрий был очень светлым, искренней и жизнерадостной личностью, всегда готов прийти на помощь. Своей улыбкой и настроением заряжал людей вокруг позитивом. Дмитрий любил разные спортивные соревнования, но особенное место занимала родная команда Динамо Киев. Вечный почет!

– говорится в сообщении ультрас киевлян.

Отметим, что это уже далеко не первая потеря среди фанатов Динамо. Только за несколько последних месяцев с передовой на щите вернулись. Максим Рыбецкий, Сергей Павличенко, Ростислав Терещенко и Анатолий Синкевич.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...