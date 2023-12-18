Он героически погиб при выполнении боевого задания в окрестностях поселка Заречное. Трагическое событие произошло 14 декабря 2023 года в Донецкой области.

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Достижение павшего воина

Защитник Украины с позывным Рыба был воином 95-й ОДШБ. Максим мужественно защищал нашу свободу от российских окупантов еще с 2018 года.

Рыбецкий был командиром взвода и всегда стоял горой своих за побратимов. У него было много наград, в частности – Орден за мужество третьей степени, Золотой Крест, Знак доблести ОТУ "Лиман" и другие.

"Рыба" с самого детства была частью нашей "бело-синей" семьи. Мы приносим соболезнования родственникам и близким. Быть воином – жить вечно! Светлая память тебе, Герой,

– говорится в заявлении Динамо.



Максим Рыбецкий / ФК Динамо

Напомним, что в ноябре стало известно о смерти еще одного фаната киевлян Сергея Павличенка. Бывший политзаключенный Януковича вернулся на щите после боевого задания вблизи села Вербовое.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...