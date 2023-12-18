Он героически погиб при выполнении боевого задания в окрестностях поселка Заречное. Трагическое событие произошло 14 декабря 2023 года в Донецкой области.
Читайте также На войне погиб бывший сотрудник Шахтера Анатолий Гросс
Достижение павшего воина
Защитник Украины с позывным Рыба был воином 95-й ОДШБ. Максим мужественно защищал нашу свободу от российских окупантов еще с 2018 года.
Рыбецкий был командиром взвода и всегда стоял горой своих за побратимов. У него было много наград, в частности – Орден за мужество третьей степени, Золотой Крест, Знак доблести ОТУ "Лиман" и другие.
"Рыба" с самого детства была частью нашей "бело-синей" семьи. Мы приносим соболезнования родственникам и близким. Быть воином – жить вечно! Светлая память тебе, Герой,
– говорится в заявлении Динамо.
Максим Рыбецкий / ФК Динамо
Напомним, что в ноябре стало известно о смерти еще одного фаната киевлян Сергея Павличенка. Бывший политзаключенный Януковича вернулся на щите после боевого задания вблизи села Вербовое.