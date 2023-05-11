На OLX продавали кубок Зари: женщина с оккупированной территории хотела 10 тысяч долларов – фото

На временно оккупированных украинских территориях продолжается беспорядок. Оккупанты не перестают воровать и наживаться на украинском народе.

10 мая футбольные болельщики луганской Зари обнаружили неожиданный трофей своей команды, который был выставлен на продажу платформе онлайн-объявлений OLX.

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Марина испугалась "поздравления" фанатов Заре

Какая-то Марина выставила на продажу трофей украинского клуба, который Заря одержала за победу в Первой лиге Украины в сезоне-2005/2006.

Потенциальному покупателю нужно было выложить за трофей солидную сумму в 370 тысяч гривен или выложить 10 тысяч долларов.

Интересно, что продавец выложила свой номер телефона, по которому можно звонить по поводу покупки этого трофея. Отметим, что номер начинается с цифр 072, принадлежащего вражескому оператору "Луганком", обеспечивающему связь на временно оккупированных территориях Украины.

Болельщики луганского клуба попросили передать привет так называемые Марине.

На OLX продали кубок луганской Зари / Скриншот с OLX.

Интересно, что после этого объявление о продаже кубка исчезло из OLX. Неужели Марина испугалась фанатов украинской Зари. Вряд ли кто-то из оккупантов готов выложить такую крупную сумму за этот трофей.

Напомним, что в том сезоне-2005/2006 вместе с Зарей повысились в классе в УПЛ львовские Карпаты. "Львы" уступили победителю Первой лиги 7 баллов. Оболонь стала бронзовым призером сезона среди 18 клубов.

Тогда Заря вышла в Высшую лигу Украины, а уже в сезоне 2022/2023 борется за чемпионство в УПЛ. Луганский коллектив с 55 баллами идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда Патрика ван Леувена уступает второму Днепру-1 только двумя очками. До лидера сезона Шахтера отставание в 5 пунктов.

До конца текущего сезона УПЛ остается 5 туров.