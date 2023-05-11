10 травня футбольні уболівальники луганської Зорі знайшли несподіваний трофей своєї команди, який був виставлений на продаж платформі онлайн-оголошень OLX.

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Маріна злякалась "привітання" фанатів Зорі

Якась там Маріна виставила на продаж трофей українського клубу, який Зоря здобула за перемогу у Першій лізі Україні в сезоні-2005/2006.

Потенційному покупцю потрібно було викласти за трофей дуже солідну суму у 370 тисяч гривень або викласти 10 тисяч доларів.

Цікаво, що продавець виклала свій номер телефону, за яким можна телефонувати щодо покупки цього трофею. Відзначимо, що номер розпочинається із цифр 072, який належить ворожому оператору "Луганком", який забезпечує зв'язок на тимчасово окупованих територіях України.

Уболівальники луганського клубу попросили передати "привіт" так звані Марині.

На OLX продали кубок луганської Зорі / Скриншот із OLX

Цікаво, що після цього оголошення про продаж кубка зникло із OLX. Невже Марина злякалась фанатів української Зорі. Навряд хтось із окупантів готовий викласти таку велику суму за цей трофей.

Нагадаємо, що у тому сезоні-2005/2006 разом із Зорею підвищились у класі в УПЛ львівські Карпати. "Леви" поступились переможцю Першої ліги 7 балами. Оболонь стала бронзовим призером сезону серед 18 клубів.

Тоді Зоря вийшла у Вищу лігу України, а вже у сезоні-2022/2023 бореться за чемпіонство в УПЛ. Луганський колектив із 55 балами йде на третьому місці у турнірній таблиці. Команда Патріка ван Леувена поступається другому Дніпру-1 лише двома очками. До лідера сезону Шахтаря відставання у 5 пунктів.

До кінця поточного сезону УПЛ залишається 5 турів.