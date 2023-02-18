Лише проти таких суперників із країни-союзниці можуть грати російські клуби. Однак громадяни Ірану, які постійно протестують проти диктаторських дій своєї влади, виступили й проти Росії. Сталось це на товариському матчі між Сепаханом та Зенітом.

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Жест підтримки України від іранців

Прямо під час футбольного поєдинку група фанатів розгорнула на трибунах великий синьо-жовтий прапор як жест підтримки України у війні проти Росії. Звісно, в Ірані є повно тих, які стоять на боці країни-агресорки, але є й адекватні люди. які розрізняють добро та зло.

Такий момент потрапив в об'єктиви камер, телефонів та швидко розлетівся соцмережами.

Прапор України на матчі російського Зеніта: дивіться відео

Цікаво, що фанати Сепахана показали свою позицію щодо Росії, а їх улюблена команда покарала Зеніт на футбольному полі. Два голи у першому таймі поставили крапку у поєдинку, у якому російський клуб, не на жаль, зазнав поразки 2:0.

Це була перше фіаско російського гранда після затяжної серії з 9 матчів без поразок у товариських зустрічах. Що там "великий патріот" Толік Тимощук? "Засумував" напевно, коли побачив український прапор.

Тріумфатор матчу Сепахан вже 22 лютого зіграє в 1/8 фіналу Кубка Ірану проти Персеполіса.