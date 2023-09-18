Клуб УПЛ получил трансферный бан из-за легионера, не сыгравшего ни минуты

В начале сезона УПЛ-2023/2024 у львовского Руха возникли проблемы. Клуб получил трансферный бан из-за своего бывшего футболиста-легионера Лассины Файе.

Нидерландский левый защитник пришел в Рух 26 января 2022 на правах свободного агента. Ведь 1 июля 2021 покинул нидерландскую Спарту.

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Убежал да еще и наделал проблем

Уже через месяц Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Испугавшего легионера. Лассина Файе в одностороннем порядке расторг контракт с "желто-черными" и покинул Львов.

Однако на этом нидерландец не остановился и решил выбить из львовского клуба компенсацию в размере 316 тысяч евро плюс еще 5% годовых. Для этого Файе обратился в суд, который частично удовлетворил требования футболиста.

Но сумма компенсации уменьшилась в 13 раз и составила 24 тысячи евро плюс 5% годовых на эту сумму. Остальные требования были отклонены Палатой по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА.

Сделал ли футболист хорошо в том случае, что подал на Рух в суд? Сложно сказать. Ведь у клуба УПЛ есть возможность взыскать с Фае штрафные средства за то, что Лассина в одностороннем порядке расторг соглашение без уважительной причины. Защитник может заплатить украинскому клубу 500 тысяч долларов.

В желто-черной футболке Файе так и не сыграл ни одного матча, но наделал проблем львовскому клубу, на который наложили трансферный бан. Чтобы Рух избавился от этой проблемы, ему нужно выплатить средства Файе, что они сделают уже в ближайшее время.

Отметим, что после Руха Файе оказался в далекой Канаде, где поиграл за Йорк Юнайтед (14 матчей). После чего в июле 2023 вернулся в родные Нидерланды, подписав соглашение с Телстаром (до конца сезона-2023/2024), за который отыграл уже 6 поединков.

Рух неплохо начал новый сезон УПЛ-2023/2024. После 6 сыгранных матчей подопечные Виталия Пономарева идут на 6-м месте, набрав 11 баллов. В предыдущем туре львовяне неожиданно уступили на выезде дебютанту первенства черкасскому ЛНЗ.