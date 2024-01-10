24 Канал решил приблизить вас к своим любимым спортсменам, чтобы узнать, с каким из известных украинских атлетов у вас больше всего общего? Пройдите наш тест и откройте для себя спортивного героя, отражающего ваш характер и жизненные ценности!

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Кто вы среди чемпионов украинского спорта

Внимательно прочтите следующие вопросы и ответьте. Выбранные варианты советуем записывать, чтобы не ошибиться при прочтении результатов.

Ваш стиль жизни: "Вы предпочитаете утренние тренировки или вечерние?" Стратегия или импульсивность: "Планируете ли вы свои действия заранее или действуете по ситуации?" Индивидуальность или командность: "Чувствуете себя лучше в индивидуальных соревнованиях или в командных турнирах?" Отношение к жизненным вызовам: "Как вы реагируете на вызовы – с возбуждением и эмоциональностью или с осторожностью и холодной головой?" Работа с молодежью: "Вы предпочитаете сотрудничество с молодыми людьми, или считаете, что важнее фокусироваться на собственных достижениях?"

Результаты теста

Утренний, стратегический, любящий вызовы индивидуалист – вы похожи на олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева .

. Вечерний, импульсивный, командный игрок, осторожно подходящий к вызовам – вы напоминаете обладателя "Золотого мяча" и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Утренний, индивидуалист, любящий работать с молодежью – ваш духовный спортсмен – олимпийский чемпион в Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Следует помнить, что каждый спортсмен – уникальная личность, а именно такой, как вы! Этот тест поможет вам не только лучше узнать себя, но и найти вдохновение в достижениях украинских атлетов!