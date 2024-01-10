24 Канал вирішив наблизити вас до своїх улюблених спортсменів, аби дізнатися, з яким із відомих українських атлетів у вас найбільше спільного? Пройдіть наш тест і відкрийте для себе спортивного героя, який відображає ваш характер та життєві цінності!

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Хто ви серед чемпіонів українського спорту

Уважно прочитайте наступні запитання та дайте відповідь. Обрані варіанти радимо занотувати, аби не помилитись під час прочитання результатів.

Ваш стиль життя: "Ви віддаєте перевагу ранковим тренуванням чи вечірнім?" Стратегія чи імпульсивність: "Чи плануєте ви свої дії заздалегідь чи дієте по ситуації?" Індивідуальність чи Командність: "Відчуваєте себе краще в індивідуальних змаганнях чи в командних турнірах?" Відношення до життєвих викликів: "Як ви реагуєте на виклики – зі збудженням та емоційністю чи з обережністю та холодною головою?" Робота з молоддю: "Ви віддаєте перевагу співпраці з молодими людьми, чи вважаєте, що важливіше фокусуватися на власних досягненнях?"

Результати тесту

Ранковий, стратегічний, індивідуаліст, який любить виклики – ви схожі на олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва .

. Вечірній, імпульсивний, командний гравець, який обережно підходить до викликів – ви нагадуєте володаря "Золотого м'яча" та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка.

Ранковий, індивідуаліст, який любить працювати з молоддю – ваш духовний спортсмен – олімпійський чемпіон у Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Слід пам'ятати, що кожен спортсмен – унікальна особистість, а саме такий, як і ви! Цей тест допоможе вам не лише краще пізнати себе, але й знайти натхнення у досягненнях українських атлетів!