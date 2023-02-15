На грани упущенного момента: Бенфика открыла счет в матче с Брюгге в 1/8 финала ЛЧ

Португальский коллектив сумел забить гол в ворота бельгисской команды. Бенфике для этого понадобился стопроцентный момент.

Жоау Марио вывел вперед "орлов" в матче против Брюгге. Игрок на грани нереализации момента вколотил мяч в ворота соперника.

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Бенфика после штурма ворот Брюгге все же смогла найти свой момент, но для забитого гола португальцам понадобился одиннадцатиметровый удар. Гонсалу Рамуш заработай пенальти для своей команды, а вот стопроцентный момент подошел реализовывать Жоау Марио. Португальский полузащитник вколотил мяч от перекладины. На облыче Симона Миньоле можно было видеть логическое разочарование, поскольку вратарю немного не хватило, чтобы спасти свою команду, 1:0 на табло. 24 канал.

Видео реализуемого пенальти Жоау Марио: