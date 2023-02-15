Брюгге и Бенфика никогда до этого не играли друг против друга. Следовательно, это будет первый матч, в котором бельгийская и португальская команды будут определять сильнеешего.

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Однако общее между этими клубами есть. И это украинец Роман Яремчук. В прошлом сезоне он выступал в составе Бенфики. Но летом 2022 года был продан в Брюгге, став рекордным приобретением для бельгийского клуба. Поэтому в матче 15 февраля 2023 года он сыграет против своих бывших партнеров.

Матч Брюгге – Бенфика начнется в 22:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Брюгге – Бенфика. Она доступна в этой новости

Брюгге – Бенфика онлайн