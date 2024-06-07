Накануне пришла еще одна печальная весть с фронта. Очередной невосполнимой утратой для спортивного сообщества стала гибель украинского регбиста Владимира Яворского.
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Навсегда в строю
Трагическое событие произошло 30 мая в городе Часов Яр, Бахмутского района Донецкой области. Он погиб, спасая раненых своих побратимов.
Воин служил в спецподразделении ГУР МО Украины "Артан" и имел позывной "Камаз". Неоднократно брал в плен врагов и один из случаев попал даже на видео, где россиянин рассказывал во время интервью, что его взял в плен лично Владимир Яворский.
В гражданской жизни "Камаз" был мощным спортсменом, о котором все отзывались только положительно и считали очень светлым человеком. Выступал за регбийный клуб Антарес.