Навсегда 23: на войне погиб фанат Днепра Владислав Черноморец

Украинские футбольные фанаты одними из первых стали на защиту родной страны от оккупантов после начала российской агрессии. К сожалению, немало отважных воинов из этого активного сообщества вернулись с передовой на щите.

Очередная печальная новость пришла с Харьковского направления. На фронте погиб преданный фанат Днепра Владислав Черноморец.

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Навсегда в строю

Украинский воин с позывным "Черномор" отдал свою жизнь за свободную Украину 5 июля. Он попал под минометный обстрел.

Владислав защищал Родину с самого начала полномасштабного вторжения. Павший герой служил в составе 42-й механизированной бригады. Теперь ему навсегда 23..



Владислав с детства болел за родной Днепр / Фото Рупор Северной трибуны

Редакция 24 Канала соболезнует семье и близким погибшего защитника Украины Владислава Черноморца. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...