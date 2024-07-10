Навсегда 23: на войне погиб фанат Днепра Владислав Черноморец
Источник:Рупор Северной трибуны
Украинские футбольные фанаты одними из первых стали на защиту родной страны от оккупантов после начала российской агрессии. К сожалению, немало отважных воинов из этого активного сообщества вернулись с передовой на щите.
Очередная печальная новость пришла с Харьковского направления. На фронте погиб преданный фанат Днепра Владислав Черноморец.
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Навсегда в строю
Украинский воин с позывным "Черномор" отдал свою жизнь за свободную Украину 5 июля. Он попал под минометный обстрел.
Владислав защищал Родину с самого начала полномасштабного вторжения. Павший герой служил в составе 42-й механизированной бригады. Теперь ему навсегда 23..
Владислав с детства болел за родной Днепр / Фото Рупор Северной трибуны