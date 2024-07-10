Чергова сумна новина прийшла з Харківського напрямку. На фронті загинув відданий фанат Дніпра Владислав Чорноморець.

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Назавжди у строю

Український воїн з позивним "Чорномор" віддав своє життя за вільну Україну 5 липня. Він потрапив під мінометний обстріл.

Владислав боронив Батьківщину з самого початку повномасштабного вторгнення. Полеглий герой служив у складі 42-ї механізованої бригади. Тепер йому назавжди 23…



Владислав з дитинства вболівав за рідний Дніпро / Фото Рупор Північної трибуни

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї та близьким загиблого захисника України Владислава Чорноморця. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять...