Чергова сумна новина прийшла з Харківського напрямку. На фронті загинув відданий фанат Дніпра Владислав Чорноморець.
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Назавжди у строю
Український воїн з позивним "Чорномор" віддав своє життя за вільну Україну 5 липня. Він потрапив під мінометний обстріл.
Владислав боронив Батьківщину з самого початку повномасштабного вторгнення. Полеглий герой служив у складі 42-ї механізованої бригади. Тепер йому назавжди 23…
Владислав з дитинства вболівав за рідний Дніпро / Фото Рупор Північної трибуни