4 апреля тренеры главной и юношеской (U18) национальных команд впервые после длительной паузы побеседовали с представителями СМИ. Не вживую, а в формате ZOOM-конференции. Учитывая войну в Украине, спортсмены не могут соревноваться и вести подготовку к чемпионату мира дома. В конце концов, учитывая военное положение в государстве, до последнего стоял вопрос целесообразности участия команд в турнирах. Однако на участии наших атлетов на международной арене настояло руководство государства. Когда из уст министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта прозвучал ответный призыв, Федерация хоккея Украины при содействии неравнодушных иностранных партнеров смогла отправить команды в безопасные для работы места, пишет 24 канал.

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"Мы будем делать то, что умеем лучше!"

Национальная сборная Украины готовится к чемпионату мира в дивизионе 1В (стартует 26 апреля в польских Тихах) в Венгрии. Интересно, что одним из спонсоров сбора является Национальная хоккейная лига (НХЛ).

С 22 марта по 15 апреля украинцы будут готовиться Мишкольцы и проведут там 14 апреля товарищеский поединок со сборной Венгрии. После этого наша команда переберется в Будапешт. Там украинцы тоже проведут три товарищеских поединка – 19 и 20 апреля против Хорватии, а 22 – против Венгрии. Матч против хозяев Украина проведет на самой большой ледовой арене венгерской столицы, а часть средств, собранная от продажи билетов на этот матч, будет направлена ​​на поддержку Федерации хоккея Украины.

Для нас решение ехать на это собрание было очень непростым, – говорит Шахрайчук. – Большинство ребят были поглощены в войну и уже не планировали возвращаться на лед. Кто-то входил в отряды территориальной обороны, кто-то волонтерил, а кто-то неделями не мог выбраться из подвалов, под пулями и по минным полям вывозил семьи в те края, где безопаснее. Вновь интегрироваться в спорт люди уже не собирались. Но раз это нужно государству, мы будем делать то, что умеем лучше.

В настоящее время в лагере сборной тренируется 25 хоккеистов. Выпавший из обоймы из-за травмы вратарь Семен Майко. А защитника Евгения Ратушного тренеры сборной ожидают. Евгений пока не может выбраться из оккупированного Херсона.

"Подождем еще несколько дней и очевидно уже не будем рассчитывать на Ратушного, – комментирует Шахрайчук. – Жаль, потому что Евгений был одним из главных кандидатов на попадание в заявку сборной на чемпионат мира. Но реалии такие, что парень, который не мог тренироваться месяц , может не успеть восстановить физическую форму.



Спарринг юношеской сборной Украины / Фото ФХУ

"Забыли старые образы"

Пикантной особенностью нынешнего сбора является возвращение в команду тех хоккеистов, которые в ноябре прошлого года покинули ряды сборной за сутки к матчу международного турнира по требованию владельца ХК "Донбасс" Бориса Колесникова.

Во время войны наша страна объединилась от запада к востоку, от поднявшегося к северу, – комментирует ситуацию Шахрайчук. – Решили забыть о старых образах и мы. По прибытии в команду ребята принесли извинения тренерскому штабу и партнерам за командой за тот поступок, а речь защитника Филиппа Пангелова-Юлдашева в первый день собрания зацепила за живое каждого из нас. Видно, что ребята покаялись. Перелистываем эту страницу и будем вместе драться за наш флаг.

Сейчас в рядах национальной сборной работают только хоккеисты украинских клубов, но уже в ближайшее время к команде должны присоединиться защитник Игорь Мережко, который после начала войны покинул российский клуб и перебрался в Казахстан, а также нападающий Виталий Лялька, недавно завершивший серию плей-офф чемпионата Словакии. вместе со своим "Пряшевом". Также в ближайшие дни решится вопрос о приезде в команду задрафтованного прошлым летом клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс" 18-летнего защитника Артура Чолача. Сейчас Артур выступает в Молодежной лиге Онтарио за Барри Колтс.

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"Наши сердца в Украине!"

Юношеская сборная Украины до 18 лет, наставником которой является Александр Бобкин, к чемпионату мира в дивизионе 1В готовится в чешском городе Брумов-Бильнице.

Все расходы украинской сборной в Чехии взял на себя новый спонсор – компания EasyFlyers в лице Томаша Драстила и его друзей. Команда уже провела один товарищеский поединок – выиграла 4:2 в год старше себя игроков клуба "Берани" из Злина. 8 апреля украинцы сыграют с еще одним чешским коллективом – "Робе" из Вшетина. 13 апреля наши юноши продолжат тренировочный процесс в швейцарском Лугано. 19 апреля подопечные Бобкина должны сыграть товарищеский поединок против года младшей сборной Швейцарии. Чемпионат мира в итальянском Асьяго стартует 26 апреля.

Мы играем в хоккей, но полны ответственности за то, в какой момент это делаем, – говорит Александр Бобкин. – Наши сердца в Украине. Мы волнуемся за наших воинов, каждый наш город, тяжело переживаем известия о смерти наших людей. Нас вдохновляет героизм наших воинов и отвага президента ФХ Георгия Зубко, который с первых дней войны вошел в ряд терробороны столицы и защищает Украину с оружием в руках.



Президент ФХУ Георгий Зубко – ныне боец ​​терробороны Киева / Фото фейсбук

Следует сказать, что, находясь на боевых позициях, господин Зубко находит время постоянно контактировать с наставниками наших сборных, держа руку на пульсе жизнедеятельности национальных команд. Украинский хоккей еще никогда не был таким целостным и собственно украинским, как в эти мгновения.