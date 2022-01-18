Мы ждем бой против Ломаченко, – тренер Дэвиса заинтересован в поединке против украинца

Наставник американского боксера Джервонта Дэвиса Келвин Форд признался, что хотел бы, чтобы его подопечный вышел на ринг против Василия Ломаченко. Он не уверен, что украинец рискнет сразиться с "танком".

Форд: Это будет шахматная партия

Американец подчеркнул, что надеется на поединок Ломаченко – Дэвис. Он убежден, что этот бой ждут и болельщики.

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Мы ждем этого боя. Как я говорил, это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли Лома сразиться с "Танком", но, честно говоря, это был бы мегафайт. Это поединок, которого ждут болельщики,

– сказал специалист.

Однако Келвин не уверен, что в следующем поединке его подопечный выйдет на ринг против украинца.

"Я не знаю, против кого будет следующий бой. Им всем необходимо сражаться друг с другом. Я слышал, что Шакур Стивенсон пытается подраться с Ломаченко", – добавил Форд.

Украинский боксер Василий Ломаченко стремится вернуть чемпионские титулы и встретиться на ринге с австралийским боксером Джорджем Камбососом.

И похоже, что главным конкурентом украинца за право сразиться с Камбососом будет непобедимый чемпион мира по версии WBC Девин Хейн.

Поскольку его промоутер заверил, что команда активно ведет переговоры с австралийцем.

В начале декабря 2021-го года непобедимый Джервонта одержал 26-ю победу на профи-ринге. Он победил Исаака Круса.