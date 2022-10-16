Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал, но есть нюанс, – Долгополов

Теннисное сообщество не имеет единства в вопросе отстранения россиян от международных соревнований. Там до сих пор убеждены, что россияне не поддерживают войну. Однако бывший украинский теннисист Александр Долгополов показал, что это не так.

Долгополов прокомментировал высказывания российской теннисистки Анастасии Гасановой. Она опубликовала видео, где использовала все российские пропагандистские высказывания о "военном перевороте в 2014 году", что "Киев мог прекратить огонь по Донецку и Луганску", и вообще оправдывала войну, которую Россия начала против Украины.

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Гасанова родилась в России, но до 2014 года тренировалась в Одессе. И рассказывает, что "военный конфликт в Украине возник из-за запрета общаться на русском языке". Хотя это не помешало ей готовиться к сезону 2022 в Киеве. Но и там "запрещали говорить по-русски".

"Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал. Просто один нюанс, они высказались в поддержку войны. Люди, которые говорили, что бедные россияне напуганы, правы. Они боятся потерять работу и деньги. Если бы они знали, что этого не произойдет, 70% открыто бы поддержали войну", – отреагировал на это Александр Долгополов.

Он обратился к ATP и WTA, указав что мнение о том, что ни один российский теннисист или теннисистка не поддерживают геноцид украинцев – это ложь.

"Приятного чтения с грустной Гасановой, которую, кажется, не волновали массовые убийства в Буче, Мариуполе, Изюме. Но очень обиделась, что украинцы радуются, что Керченский мост, круглосуточно снабжающий Россию танками и оружием, убивая украинцев, разрушен", – написал Долгополов.

Теннисист также отметил, что Гасанова "показала миру настоящую позицию многих до сих пор молчащих россиян".