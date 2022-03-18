"Мы убиты горем": легендарный Федерер пожертвует солидную сумму на помощь украинским детям

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер сделает пожертвование украинским детям, пострадавшим от нападения России.

Федерер объявил, что пожертвует 500 тысяч долларов украинским детям через свой благотворительный фонд. Легендарный теннисист хочет чтобы дети из Украины продолжали свое обучение и в условиях войны.

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"Моя семья и я с ужасом от картин из Украины. Сердце разрывается от того, насколько ужасно все это влияет на невинных людей. Мы поддерживаем мир.

Мы предложим помощь детям из Украины, которые в этом нуждаются. Более 6 млн украинских детей сейчас не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно предоставить им доступ к образованию. С помощью фонда мы отправим 500 тысяч долларов в War Child Holland, чтобы украинские дети могли продолжать учиться", – написал Роджер Федерер.