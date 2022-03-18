Федерер оголосив, що пожертвує 500 тисяч доларів українським дітям через свій благодійний фонд. Легендарний тенісист хоче аби діти з України продовжували своє навчання і за умов війни.

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"Моя сім'я і я з жахом від картин з України. Серце розривається від того, наскільки жахливо все це впливає на безневинних людей. Ми підтримуємо світ.

Ми запропонуємо допомогу дітям з України, які цього потребують. Понад 6 млн українських дітей нині не ходять до школи. Ми розуміємо, що зараз важливо надати їм доступ до освіти. За допомогою фонду ми відправимо 500 тисяч доларів до War Child Holland, щоб українські діти могли продовжувати навчатися", – написав Роджер Федерер.