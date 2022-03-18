Федерер объявил, что пожертвует 500 тысяч долларов украинским детям через свой благотворительный фонд. Легендарный теннисист хочет чтобы дети из Украины продолжали свое обучение и в условиях войны.

Смотрите также Бывший теннисист Долгополов вернулся в Украину, чтобы защищать страну от рашистов

"Моя семья и я с ужасом от картин из Украины. Сердце разрывается от того, насколько ужасно все это влияет на невинных людей. Мы поддерживаем мир.

Мы предложим помощь детям из Украины, которые в этом нуждаются. Более 6 млн украинских детей сейчас не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно предоставить им доступ к образованию. С помощью фонда мы отправим 500 тысяч долларов в War Child Holland, чтобы украинские дети могли продолжать учиться", – написал Роджер Федерер.