Мы на своей земле и никому ее не отдадим, – Динамо обратилось к болельщикам

Киевское Динамо выступило с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на территории всей страны военного положения в связи с нападением России.

К слову Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!

Мы обязательно победим, а украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане огромного государства под названием Украина!

Слава Украине! СЛАВА НАЦИИ!" – говорится в посте клуба.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.