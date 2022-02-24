Мы на своей земле и никому ее не отдадим, – Динамо обратилось к болельщикам
24 февраля 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
Киевское Динамо выступило с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на территории всей страны военного положения в связи с нападением России.
К слову Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!
Мы обязательно победим, а украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане огромного государства под названием Украина!
Слава Украине! СЛАВА НАЦИИ!" – говорится в посте клуба.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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