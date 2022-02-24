Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на территории всей страны военного положения в связи с нападением России.
К слову Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!
Мы обязательно победим, а украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане огромного государства под названием Украина!
Слава Украине! СЛАВА НАЦИИ!" – говорится в посте клуба.