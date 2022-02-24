Президент України Володимир Зеленський 24 лютого оголосив про запровадження на території всієї країни військового стану у зв'язку з нападом Росії.
До слова Росія напала на Україну: хронологія основних подій
"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами – правда, за нами перемога!
Ми обов’язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна!
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!" – йдеться у пості клубу.