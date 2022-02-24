Президент України Володимир Зеленський 24 лютого оголосив про запровадження на території всієї країни військового стану у зв'язку з нападом Росії.

До слова Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами – правда, за нами перемога!

Ми обов’язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!" – йдеться у пості клубу.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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