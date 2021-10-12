Мы счастливы, что Формула-1 снова здесь: эксклюзивный репортаж с гран-при Турции

Турция второй год подряд принимала этап Формулы-1. В прошлом году именно в Стамбуле Льюис Хэмилтон оформил седьмой титул и повторил рекорд Михаэля Шумахера. В 2021 году на "Истанбул парк" ожидали ожесточенной битвы между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном за поул-позицию в борьбе за чемпионство.

Формула-1 вернулась в Турцию

Как бы это жестко ни звучало, но "Королева автоспорта" задержалась на "Истанбул парк" благодаря пандемии. В 2020 году "большой цирк" вернулся в Стамбул из-за того, что не нашлось стран, которые бы хотели принять этап на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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Турция приняла этап на "легком старте", закатав новый асфальт за несколько месяцев до этапа. Организаторы не успевали как следует подготовить автодром, поэтому болельщики получили одну из самых безумных гонок сезона-2020.



"Истанбул парк" в день квалификации / Фото Михаила Гемы

Невероятного экшена добавил дождь, из-за чего трасса стала очень скользкой. Именно на это жаловалась значительная часть пилотов, которые не могли справиться с управлением. Кроме того, большинство молодых гонщиков впервые выступали в Стамбуле и допускали много ошибок.

Невероятная по драме гонка тогда завершилась победой Льюиса Хэмилтона. Британец оформил седьмое чемпионство в карьере и повторил невероятный рекорд Шумахера.

Этапом в 2020 году Турция привлекла внимание организаторов Формулы-1. Поэтому осенью 2021 года, когда Канада отказалась от своего этапа, Турция получила право провести гран-при.

Но уже в середине мая гонку отменили из-за карантинных ограничений. Этап, который должен был состояться летом, перенесли в Австрию. Не следует забывать, что из-за строгих ограничений Турция потеряла право провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Окончательное решение по гран-при Турции появилось в июне.



Фанатская трибуна на "Истанбул парк" / Фото Михаила Гемы

Сингапур отказался проводить этап из-за пандемии. Турция радушно приняла гран-при и успела сделать все необходимое для великолепного проведения гонки.

За кулисами гран-При Турции

Уикенд стартовал свободными заездами еще в пятницу и традиционно не вызвал чрезмерного ажиотажа. Все самое интересное происходило в субботу и воскресенье. Хотя квалификация и гонка начинались в 15:00, уже в 8 – 9 утра вблизи автодрома "Истанбул парк" были пробки и толпы фанатов. Помехой даже не стал дождь. Полиция проверяла каждый автомобиль.

Если на футбол болельщики подходят за 1 – 2 часа до игры, то с Формулой-1 ситуация несколько иная. Зрителям, чтобы попасть на автодром, нужно пройти несколько проверок. В Стамбуле на территорию автодрома пропускают даже людей без билетов.

Фанаты Формулы-1 могут найти щелочку и наблюдать за гонкой через ограждение. Например, толпа людей расположилась вблизи фан-сектора на стартовой прямой.



Бесплатная зона для просмотра гонки / Фото Михаила Гемы

В течение гоночного уикенда фанаты могут не только наблюдать за любимыми пилотами на трассе, но и почувствовать на себе Формулу-1.

Организаторы предлагают испытать свои силы в специальных аттракционах, которые имитируют пребывание в болиде. Правда, ради такого удовольствия придется выстоять очередь.



Фанаты соревнуются в виртуальных гонках / Фото Михаила Гемы

После виртуальных гонок есть возможность побывать и на подиуме и даже сделать фото с голограммами любимых пилотов.



Подиум Формулы-1 для фанатов / Фото Михаила Гемы

В фан-зоне представлена символика всех команд Формулы-1. Наиболее популярная команда Ferrari и Mercedes. К сожалению, цены немножко "кусаются". Например, за самую дешевую кепку придется заплатить более 1500 гривен. Впрочем, цены не отпугивают фанаты – торговля идет полным ходом.



Фан-шоп Ferrari / Фото Михаила Гемы

В Стамбуле болельщики имели возможность увидеть прототип нового болида. Уже в сезоне-2022 произойдет изменение регламента и болид Формулы-1 претерпит радикальные изменения. Реформа должна была состояться еще в 2021 году, однако ФИА перенесла внедрение нового регламента из-за пандемии.



Болид образца сезона-2022 / Фото Михаила Гемы

Также следует сказать, что на территории "Истанбул парка" много бесплатных автобусов, которые развозят зрителей по секторам. Это сильно экономит время, потому что не приходится обходить весь трек, чтобы попасть на нужную трибуну. Минусом "Истанбул парка" является только один вход для всех зрителей.

Забегая вперед, заметим, что лучшим сектором для просмотра гонки на "Истанбул парк" является седьмой. Он не самый дорогой, однако открывает связку нескольких поворотов. Местный эксперт Окан Алтан советовал покупать билет именно в 7 сектор.

В Турции чрезвычайно счастливы, что Формула-1 вернулась на "Инстанбул парк". Окан Алтан, родственниками которого являются крымские татары, выразил надежду, что Формула-1 и Турция заключат контракт на 10 лет.

По мнению специалиста, этап в Турции удобен для организаторов Формулы-1 из-за своей географии. Стамбул близок и к Европе, и к Ближнему Востоку.

К слову, Алтан в комментарии 24 каналу прокомментировал аннексию Крыма Россией. Позиция турецкого журналиста максимально понятна – "Крым это Украина". Также Алтан не понимает, что Россия пытается сделать в других странах...



Пилот Haas на финишной прямой / Фото Михаила Гемы

Автодром в Стамбуле достаточно молод, ведь первая гонка состоялась в 2005 году. Гран-при происходило ежегодно до 2011-го. После этого наступила семилетняя пауза. Окан Алтан убежден, что этап не проходил в Стамбуле из-за денег. Вероятно, журналист намекнул на то, что Турция не смогла удовлетворить аппетиты Формулы-1.

С другой стороны, далеко не все болельщики в восторге от гонок на автодромах Германа Тильке. Именно этот известный немецкий архитектор и инженер разработал проект "Истанбул парк".

Если турки гордятся, что Тильке построил для них трассу, то среди фанатов Формулы-1 его проекты стали называть "тилькедромами". По мнению части болельщиков, трассы Тильке не имеют необходимого шарма и духа, которые присущи автодромам старой эпохи.



Пилот McLaren на финишной прямой / Фото Михаила Гемы

Впрочем, турецкие фанаты хвастаются, что их автодром один из самых быстрых. В частности, на "Истанбул парке" гонщики развивают скорость до 310 километров в час.

Турки – страстные люди и такое событие, как Формула-1, не имело шансов остаться без внимания. Журналист Окан Алтан постоянно повторял про sold out – все билеты проданы. На гонку пришли посмотреть около 70 тысяч зрителей.

На трибунах "Истанбул парк" ожидали появление президента Турции Раджепа Эрдогана. Из-за этого в день гонки была усилена охрана. Однако Эрдоган не приехал на гран-при Турции из-за того, что поехал на похороны…



Пилот Alfa Romeo в начале финишной прямой / Фото Михаила Гемы

Зрители в Стамбуле настолько ждали старта гонки, что просто сходили с ума. В частности, в ложах для гостей за час до старта негде было яблоку упасть. Люди в смокингах, что просто в джинсах вылезали на диваны и даже столы, чтобы увидеть, как гаснут красные цвета.

Настоящее безумие продолжилось и после старта. Толпа людей побежала на другую сторону ложи, чтобы увидеть борьбу в последней связке поворотов перед финишной прямой. Такую сцену приходилось наблюдать более половины часа.

Неудержимый Сайнс

В субботней квалификации победу одержал Льюис Хэмилтон. Пилот Mercedes установил новый рекорд круга – 1:22.868. И из-за замены деталей двигателя британец получил штраф в 10 позиций и стартовал 11. На первом ряду разместились его партнер по команде Валттери Боттас и главный соперник Хэмилтона по сезону – пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Перед гонкой Окан Алтан и многие эксперты ожидали аварии в первом повороте. На протяжении всего этапа в Стамбуле дождило, поэтому трасса была мокрая. Асфальт успел частично высохнуть только во время квалификации. Перед гонкой весь день падал дождь, который утих за 3 часа до старта. Но несмотря на это пилоты преодолевали всю дистанцию на промежуточной резине.

Во время гонки массовой аварии в первом повороте не произошло. Видимо, пилоты выучили урок по гран-при Венгрии, где произошла массовая авария по вине Боттаса. Валттери Боттас, Ферстаппен и Шарль Леклер сохранили первые три позиции в Стамбуле.

Великолепный старт удался Фернандо Алонсо, однако его подрезал Пьер Гасли. Двукратного чемпиона мира развернуло и Алонсо потерял шансы на положительный результат в Стамбуле.



Болид Пьера Гасли / Фото Михаила Гемы

Позади пелотона мощный старт удался Карлосу Сайнсу. Испанский пилот Ferrari стартовал 19 из-за замены двигателя. Сайнс проходил соперника за соперником и в итоге финишировал на 8 месте. Карлос отыграл 11 позиций и стал гонщиком дня по итогам голосования болельщиков.

Выступление Сайнса и Леклера стало светом в конце туннеля для тифози Ferrari. Новый двигатель на Ferrari, который будет использоваться в следующем сезоне, позволяет команде из Маранелло навязывать борьбу Mercedes и Red Bull.

Леклер второй год подряд претендовал на подиум в Стамбуле. Если в 2020 году Шарль стал жертвой поговорки "лучше синица в руках, чем журавль в небе" (тогда Леклер пытался пройти Серхио Переса в борьбе за 2 место, но из-за ошибки финишировал четвертым), то в 2021 году подвела команда.

В Ferrari решили проехать всю гонку на промежуточной резине без пит-стопа. Такую же тактику выбрал и Хэмилтон. Но в конце гонки Леклер и Хэмилтон начали много проигрывать. Шарль успел сделать пит-стоп и вернулся третьим. Но Перес и на этот раз переиграл Леклера. В общем, Леклеру на протяжении всей гонки удавалось держаться за Боттасом и Ферстаппеном.



Карлос Сайнс на пит-лейн / Фото Михаила Гемы

Разочарованием гран-при Турции безусловно стали немецкие пилоты Себастьян Феттель и Мик Шумахер. Пилот Aston Martin перемудрил с пит-стопом. Четырехкратный чемпион мира поспешил с решением перейти на "мидиум" и едва не разбил болид. Себастьян проехал один круг на "мидиуме" и вернулся в боксы за промежуточной резиной.

Зато Шумахер при равных условиях не продемонстрировал ничего особенного и традиционно оставил позади только Никиту Мазепина. Эксперт Окан Алтан считает, что Мик должен был продемонстрировать свой потенциал в таких условиях. Его легендарный отец Михаэль Шумахер был королем дождливых гонок.



Себастьян Феттель / Фото Михаила Гемы

В то же время McLaren после зрелищных гонок в Монце и Сочи сумел взять только 6 очков благодаря седьмому месту Ландо Норриса.



Пилот McLaren преодолевает финишную прямую / Фото Михаила Гемы

Удивил Эстебан Окон: пилот Alpine преодолел гонку без пит-стопов. В конце гран-при его колесо было с огромной "лысиной". Это не помешало Окону приехать в очки.



Пилот Alpine заезжает на пит-лейн / Фото Михаила Геммы

Гонка в Стамбуле обострила интригу в сезоне

Если в 2020 году "Истанбул парк" пристрелил интригу за чемпионство, то в этом году ситуация только обострилась. Льюис Хэмилтон вернул себе лидерство в общем зачете после драматической победы в Сочи. Перед гран-при Турции действующий чемпион мира опережал Ферстаппена только на 2 очка.

Местный эксперт Окан Алтан ожидал, что в Стамбуле Хэмилтон и Ферстаппен поведут контактную борьбу, которая в итоге может определить чемпиона мира. Из-за того, что Хэмилтон стартовал только 11, интригу на мокрой трассе вряд ли можно было ожидать. Ее и не было. Льюису под давлением Гасли и Норриса удалось финишировать только пятым. Хэмилтон не сумел достать Переса или Леклера.



Валттери Боттас пересекает финиш / Фото Михаила Гемы

Вместо этого Ферстаппен решил не атаковать Боттаса в борьбе за победу и позволил финну впервые выиграть в сезоне. Макс набрал 18 очков против 10 у Льюиса и вернул себе лидерство. Теперь за шесть этапов до завершения сезона Макс на 6 очков опережает Льюиса. Чаши весов снова на стороне Ферстаппена.

В Стамбуле, к счастью, не умерла интрига в борьбе между Mercedes и Red Bull за победу в Кубке конструкторов. Сейчас разница между командами составляет 36 очков в пользу Mercedes.

Результаты гран-при Турции обострили борьбу между Ferrari и McLaren. "Скудерия" набрала 16 очков против 6 у британской команды. Разница между командами в Кубке конструкторов всего 7,5 балла. В последних гонках будет ожесточенная борьба!

На этапе в Турции чувствовалось, что фанаты устали от Хэмилтона, как и Льюис от побед в Формуле-1. "Королеве автоспорта" нужен новый герой и им явно станет Ферстаппен. Макс имеет слишком сильную поддержку со стороны нейтральных болельщиков.

Бессмертной является Ferrari. Итальянская команда несмотря на проваленный сезон-2020 имеет большую базу тифози. Весь автодром в Стамбуле был усеян красными цветами. Ни одна другая команда не может похвастаться такой же страстной поддержкой.