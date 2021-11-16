Решающий матч

Полузащитник сборной Украины заявил, что национальная команда настроена на победу в Зенице.

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Мы в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и продемонстрировать зрелищную игру, чтобы получить нужные три очка,

– подчеркнул Зинченко.

Однако путевка в Катар зависит не только от "сине-желтых". Сборная Украины на шесть баллов отстает от лидера Франции, уже обеспечившей себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Также национальная команда отстает на два пункта от Финляндии. Потому именно эти команды в последнем туре определят судьбу участника плей-офф за выход на чемпионат мира-2022.

"Будем надеяться, что сборная Франции обыгрывает Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф", – добавил Александр.