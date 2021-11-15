Конфликт позади

Руслан Малиновский на предматчевую пресс-конференцию пришел вместе с главным тренером команды Александром Петраковым. Хотя еще месяц назад между ними был конфликт, из-за чего Малиновского не вызывали в сборную на октябрьские матчи. Но впоследствии Петраков изменил свое решение, заявив, что они с футболистом "перелистали эту страницу".

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Об атмосфере в команде

Атмосфера, как всегда, отличная, потому что мы провели неплохой поединок с Болгарией. Была более важная общая картина игры, но мы хорошо прессинговали соперников, контролировали мяч, атаковали через фланги. Да, в той встрече мы не реализовали много моментов, но проигрывая, мы постоянно атаковали. Это был товарищеский поединок, все понимают, что во вторник будет уже официальный матч,

– заявил перед матчем Малиновский.

Стоит добавить, что Украине в этом матче нужно только побеждать. А также надеяться, что финны дома проиграют сборной Франции. Если же параллельный матч закончится вничью, то украинцам нужно побеждать с разницей в два гола и больше.

"На самом деле ситуация неплохая, перед нами стоит задача получить нужный результат – победу. У нас были неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то немного не везло. Мы будем играть за выход в плей-офф. Нельзя говорить, что мы плохо играли в этой квалификации, у нас есть задача, можно сказать, нас ждет последний экзамен", – подытожил Малиновский.

Матч Босния и Герцеговина – Украина начнется в 21.45. Спорт 24 проведет онлайн-трансляцию поединка.