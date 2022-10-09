Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, – тренер сборной Англии Саутгейт

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не слишком рад результатам жеребьевки отбора на Евро-2024. Там среди соперников сборной Англии есть Украина.

Сборные Украины и Англии попали в группу C, где другими их соперниками в борьбе за выход на Евро-2024 стали национальные команды Италии, Северной Македонии и Мальты.

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"Ну, это явно тяжелый жребий, учитывая качество соперников. Что ж, у нас были жеребьевки несколько более комфортные, а теперь вот. Хотя, можно сказать, Польша и Венгрия в отборочной группе чемпионата мира тоже были непростыми", – заявил Саутгейт.

Он отметил, что любая из команд в группе может удивить.

"Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Англии по иронии судьбы на Олимпийском стадионе в Риме. В то же время Северная Македония обыграла Италию в плей-офф отбора чемпионата мира в начале этого года. Все это добавляет еще больше интриги. ", – убежден Саутгейт.

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Но вряд ли тренер сборной Англии хотел видеть в соперниках сборную Италии. Ведь именно итальянцы нанесли ему едва ли не самое болезненное поражение – в финале Евро-2020. А после этого Англия вылетела из элитного дивизиона Лиги наций, уступив, в том числе, сборной Италии.

"Мы знаем силу сборной Италии, знаем глубину ее состава, и статистика Англии против Италии в целом не очень хорошая, поэтому мы должны ее улучшить", – заявил Саутгейт.