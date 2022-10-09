Збірні України та Англії потрапили до групи C, де іншими їх суперниками в боротьбі за вихід на Євро-2024 стали національні команди Італії, Північної Македонії та Мальти.

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"Ну, це явно важкий жереб, враховуючи якість суперників. Що ж, у нас були жеребкування дещо комфортніші, а тепер ось. Хоча, маю сказати, Польща та Угорщина у відбірній групі чемпіонату світу теж були непростими", – заявив Саутгейт.

Він відзначив, що кожна з команд в групі може здивувати.

"Ми пам'ятаємо, що Україна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, де програла Англії за іронією долі на Олімпійському стадіоні в Римі. Водночас Північна Македонія обіграла Італію в плей-офф відбору чемпіонату світу на початку цього року. Усе це додає ще більше інтриги", – переконаний Саутгейт.

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Та навряд чи тренер збірної Англії хотів бачити в суперниках збірну Італії. Адже саме італійці завдали йому чи не найбільш болючої поразки – у фіналі Євро-2020. А після цього Англія вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй, поступившись, у тому числі, збірній Італії.

"Ми знаємо силу збірної Італії, знаємо глибину її складу, і статистика Англії проти Італії загалом не дуже хороша, тому ми маємо її покращити", – заявив Саутгейт.