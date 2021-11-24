"На Буяльском был пенальти"

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что судьи обычно симпатизируют грандам в еврокубках.

К теме Динамо забило первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне: видео удара Гармаша по воротам Баварии

"Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в который раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения", – отметил тренер киевлян.

Наставник Динамо убежден, что матч мог бы закончиться с другим счетом.

На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы открыли бы счет, то картина на поле стала бы наверняка другой,

– подчеркнул Луческу.

Несмотря на поражение, тренер положительно оценил игру команды, отметив заметный прогресс.

"Положительный момент в этих играх – это рост команды. Ребята начали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс заметен. Мы играли на равных с Бенфикой и Барселоной, тогда как эти соперники проигрывали Баварии с большим счетом, чем мы сегодня", – добавил наставник киевского Динамо.

К слову. Динамо с минимальным счетом 1:2 уступило дома Баварии. У киевлян не осталось шансов не только выйти из группы Лиги чемпионов в 1/8 финала, но и продолжить выступления в Лиге Европы.